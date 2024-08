La historia de Michael Vargas Arango se ha vuelto famosa en Colombia y Estados Unidos, puesto que padece una enfermedad mental gracias a la cual ganó un reconocimiento en ese país norteamericano.

(Vea también: ¿Qué es el síndrome del impostor que tendría María Fernanda Aristizábal, del ‘Desafío’?)

El joven colombiano de 22 años, quien además es estudiante de psicología en EE. UU. señala que “cuando tenía un bajón emocional empezaba a sentir como si hubiera una presencia, sentía como si alguien me estuviera apuñalando la columna, es algo muy raro de explicar”.

Pero además, cuenta que en su adolescencia recuerda voces que no eran de él hablándole, incluso en idiomas que él no entendía.

“Empezaron a pasar cosas que me hicieron dudar mucho de mi memoria: como que tenía muchos recuerdos que yo sentía que no me pertenecían. […] Sentía como si estuviera compartiendo cuarto en mi mente, como que yo no fuera la única persona que conducía mi cuerpo”, dice.

Su relato se llevó el premio al mejor trabajo en NPR Podcast Challenge, en el que compitieron 500 estudiantes de todo el país.

¿Qué es trastorno esquizoafectivo?

Se trata de un trastorno esquizoafectivo, un trastorno que, según Mayo Clinic, se caracteriza por combinar los síntomas de la esquizofrenia y los de los trastornos del estado de ánimo.

Los trastornos que incluyen algunos síntomas del trastorno esquizoafectivo son:

Tipo bipolar: con episodios de manía y a veces depresión mayor.

con episodios de manía y a veces depresión mayor. De tipo depresivo: con episodios depresivos mayores.

Esta enfermedad puede llegar a incapacitar a las personas para el trabajo y en situaciones sociales. El tratamiento se usa para ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

¿Cómo es una persona con trastorno esquizoafectivo?

Dentro de los síntomas de esta enfermedad están síntomas psicóticos (como alucinaciones o delirios) y síntomas del estado de ánimo (como manía o depresión):

Delirios : creencias falsas y fijas, a pesar de que haya evidencia de lo contrario.

: creencias falsas y fijas, a pesar de que haya evidencia de lo contrario. Alucinaciones : escuchar voces o ver cosas que no existen.

: escuchar voces o ver cosas que no existen. Dificultades para comunicarse y para hablar : ser incoherente.

: ser incoherente. Conducta extraña en general.

en general. Síntomas de depresión.

Episodios maníacos : aumento de energía y disminución de necesidad de dormir.

: aumento de energía y disminución de necesidad de dormir. Deterioro del desempeño laboral, académico y social.

laboral, académico y social. Problemas con el manejo del cuidado personal.

Lee También

¿Cuál es la diferencia entre trastorno esquizoafectivo y esquizofrenia?

Según el portal especializado Psicología y Mente, para distinguir ambas enfermedades se necesita descartar los trastornos del estado de ánimo para excluir el esquizoafectivo de la esquizofrenia. Estas son algunas claves:

En el trastorno esquizoafectivo hay síntomas de trastorno del estado de ánimo, en la esquizofrenia, no.

En el trastorno esquizoafectivo las alteraciones del estado de ánimo deben estar presentes para realizar el diagnóstico.

El pronóstico del trastorno esquizoafectivo es mejor que el de la esquizofrenia.

En el trastorno esquizoafectivo, el comienzo de la enfermedad suele ser agudo, y en la esquizofrenia, progresivo.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.