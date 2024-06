La actriz española Ester Exposito se ha vuelto tendencia a nivel mundial por protagonizar una curiosa escena con la modelo y cantante Paris Jackson, cuando ambas asistieron al cumpleaños de la marca Desigual. Poco se ha hablado del padecimiento mental con el que carga y al que se ha referido en repetidas ocasiones.

La madrileña concedió una entrevista a la revista GQ, a la cual reveló que ha lidiado desde muy pequeña, antes de ser famosa, con el trastorno de ansiedad generalizada.

Años atrás, cuando comenzó la pandemia, también se refirió a este padecimiento y dijo que lucha contra él constantemente:

“Fue horrible. Yo convivo con la ansiedad desde antes de la fama. Siempre estoy que me va a mil la cabeza. Me vine muy abajo, tenía ansiedad a diario, no sabía dónde meterme”, acotó en entrevista con el diario El País.