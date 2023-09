Sentir ansiedad en algunos momentos hace parte de la vida. Lo que no lo es, son los miedos frecuentes y sentir preocupaciones repentinas intensas. En estos casos, se debe evaluar con un especialista la presencia de un trastorno de ansiedad, que viene acompañado de una sensación de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos y que pueden ser llamados ataques de pánico. Cuáles son las 10 mejores ‘apps’ para el bienestar emocional; Calm, Headspace y otras más.

Según la Organización Panamericana de la Salud, a nivel mundial se calcula que el 4,4 % de la población sufre un trastorno depresivo y el 3,6 % de un trastorno de ansiedad. Un trastorno mental que afecta más a las mujeres que a los hombres. En la región de las Américas se estima que hasta el 7,7 % de las mujeres sufre de este trastorno, a diferencia del 3,6 % de hombres que lo padecen.

El ataque de ansiedad es la aparición repentina de síntomas intensos de ansiedad y pánico. Episodios de miedo que alcanzan su punto máximo en pocos minutos. Suelen aparecer por situaciones específicas y el síntoma más frecuente es el miedo intenso, acompañado de sudoración, taquicardia y dificultad para respirar.

Otro síntoma es sentirse fuera de control y confundir elementos de la realidad, como si estuviesen actuando de manera impulsiva. En estos momentos, el corazón se acelera y podría aparecer también la angustia de sufrir una enfermedad cardíaca o un ataque al corazón, lo que empeora más los síntomas de angustia.

Otros síntomas relacionados con los ataques de ansiedad son: sensación de atragantamiento, mareo o desmayo, entumecimiento o cosquilleo, malestar estomacal, temblores corporales, fatiga recurrente, irritabilidad cotidiana, dificultades para conciliar el sueño, escasa capacidad de concentración y pensamientos invasivos persistentes.

Algunas recomendaciones para enfrentar un ataque de ansiedad

1. Técnicas de respiración profunda y consciente: un estudio publicado en The Journal of Alternative and Complementary Medicine demostró que la práctica de la respiración profunda puede reducir significativamente los niveles de estrés y ansiedad.

La respiración profunda y la respiración 4-7-8 son dos maneras eficaces de evitar o enfrentar un ataque de ansiedad.

2. Mindfulness y meditación: las técnicas de atención plena, estar consciente de lo que lo rodea en ese justo momento y la meditación, han resultado beneficiosos para la reducción de los síntomas de la ansiedad.

3. Técnicas de desactivación cognitiva: el artículo Cognitive Restructuring for Panic Disorder: A Randomized Controlled Trial, publicado en Behaviour Research and Therapy, evidenció que técnicas que implican modificar patrones de pensamiento pueden ser efectivas en el tratamiento de la ansiedad, incluso los ataques de pánico.

4. Hacer ejercicio de manera regular: la actividad física regular ha demostrado ser un pilar importante en la gestión de la ansiedad. Un estudio de Health Psychology, publicado en 2018, titulado Physical Activity and Anxiety: A Systematic Review and Meta-analysis, destacó la relación positiva entre el ejercicio físico y la reducción de los niveles de ansiedad.

El deporte, además, mejora la salud cardiovascular, fortalece los músculos y refuerza el sistema inmunitario.

5. Apoyo social y terapia: la red de apoyo es esencial en estos momentos. Llamar a un amigo, a tu pareja o incluso al psicólogo, puede ayudarte a tranquilizar en esos momentos de ataques de ansiedad.