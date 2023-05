En la sociedad actual, las fiestas se han convertido en momentos de gozo y alegría, en los que se reúnen con amigos y seres queridos para compartir momentos inolvidables.

Sin embargo, en medio de la emoción y la euforia, es fácil dejarse llevar y caer en excesos financieros que pueden dejar una huella duradera en sus finanzas personales.

5 formas de gastar menos en las fiestas

Siguiendo estos consejos podrá reducir el presupuesto que usa para celebrar su cumpleaños y otras fechas especiales.

1. Antes de planificar cualquier evento, debe definir cuánto está dispuesto a gastar considerando sus ingresos, sus gastos mensuales y ahorros para determinar una cantidad razonable que pueda destinar mientras establece límites claros desde el principio para que no tenga tentaciones y evite gastos impulsivos.

2. La clave para gastar conscientemente en fiestas radica en la planificación que se hace antes, cuando se determine el tipo de evento que desea organizar y elabore una lista detallada de los elementos necesarios, como alimentos, bebidas, decoración y entretenimiento.

Tenga en cuenta que comprar con anticipación le brindará la oportunidad de aprovechar ofertas y descuentos evitando así gastos de última hora y garantizando los mejores precios.

3. En ocasiones, las personas se dejan llevar por la presión social y sienten la necesidad de impresionar a sus invitados con elementos costosos y extravagantes, pero deben recordar que el objetivo principal de cualquier reunión es la celebración en sí misma y la conexión con los seres queridos, en lugar de enfocarse en detalles superfluos.

4. Investigue algunas alternativas económicas y creativas para reducir los gastos sin sacrificar la calidad de su evento optando, por ejemplo, por sus propias recetas y no por contratar un servicio de ‘catering’ costoso.

5. Las deudas pueden producirle estrés financiero a largo plazo y afectar negativamente sus fianzas personales, por eso se recomienda que no use tarjetas de crédito si no que adapte sus expectativas a su capacidad económica actual y celebre dentro de sus posibilidades.

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Bienestar, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.