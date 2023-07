Hablar frente a las personas puede ser para muchos una fuente de inseguridad y de miedo para otros, pero pararse con confianza es algo que se puede aprender y mejorar con la práctica.

Por eso, la organización TED: Tecnología, Entretenimiento y Diseño, tiene disponible en Internet, y en diferentes idiomas, varias charlas que tratan estos temas en donde dan técnicas con las que se puede trabajar en pro de mejorar estas habilidades.

Por ejemplo, estas 8 charlas ayudan a manejar el pánico y expresar sus ideas con eficacia y tranquilidad en público:

How your brain responds to stories: Karen Eber.

1. Cómo responde tu cerebro a las historias y por qué son cruciales para los líderes – Karen Eber

Karen Eber desmitifica qué hace que una narración sea efectiva y explica cómo cualquier persona puede aprovecharla para crear empatía e inspirar acciones.https://t.co/qGy7OPcdF0 — 🎙 El Locutorio 🎙 (@ElLocutorioDC) July 3, 2023

2. How to disagree productively and find common ground – Julia Dhar.

2. Cómo expresar desacuerdo de manera constructiva y encontrar terreno común – Julia Dhar

Julia Dhar ofrece tres técnicas para reformular la forma en que nos comunicamos entre nosotros y poder encontrar puntos en común.https://t.co/lUXZ0CueCg — 🎙 El Locutorio 🎙 (@ElLocutorioDC) July 3, 2023

3. Your body language may shape who you are – Amy Cuddy.

3. Tu lenguaje corporal puede moldear quién eres – Amy Cuddy

Amy Cuddy argumenta que adoptar posturas de poder, incluso cuando no nos sentimos seguros, puede aumentar nuestra confianza y tener un impacto en nuestras posibilidades de éxito.https://t.co/Fl0a8FqEBi — 🎙 El Locutorio 🎙 (@ElLocutorioDC) July 3, 2023

4. How miscommunication happens (and how to avoid it) – Katherine Hampsten.

4. Cómo ocurre la falta de comunicación (y cómo evitarla) – Katherine Hampsten

Katherine Hampsten explica por qué ocurre con tanta frecuencia la falta de comunicación y cómo podemos minimizar la frustración al expresarnos de manera más efectiva.https://t.co/M2iD22sHNx — 🎙 El Locutorio 🎙 (@ElLocutorioDC) July 3, 2023

5. What productive conflict can offer a workplace – Jess Kutch.

5. Lo que el conflicto productivo puede ofrecer a un entorno laboral – Jess Kutch

Jess Kutch explica cómo el “conflicto productivo” puede ser beneficioso tanto para los empleados como para los empleadores. https://t.co/Y2el4Bpn2o — 🎙 El Locutorio 🎙 (@ElLocutorioDC) July 3, 2023

6. The secret to giving great feedback – LeeAnn Renniger.

6. El secreto para dar un excelente feedback – LeeAnn Renniger

LeeAnn Renniger comparte un método científicamente comprobado para dar un feedback efectivo.https://t.co/ov1FCF0G0t — 🎙 El Locutorio 🎙 (@ElLocutorioDC) July 3, 2023

7. How to write less but say more – Jim VandeHei.

7. Cómo escribir menos pero decir más – Jim VandeHei

Jim VandeHei comparte cómo repensar radicalmente la forma de escribir para captar la atención de las personas en un mundo digital lleno de distracciones.https://t.co/K2W53IuhVA — 🎙 El Locutorio 🎙 (@ElLocutorioDC) July 3, 2023

8. 3 ways to lead tough, unavoidable conversations – Adar Cohen.