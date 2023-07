Fifa es uno de los videojuegos más comprados en el mundo, pues la idea de poder ser alguno de los mejores jugadores del planeta o dirigir a los equipos más grandes de Europa fue un sueño que muchas personas tuvieron, pero que con el videojuego pudieron cumplir.

(Ver también: Con Linda Caicedo y Leicy Santos, Colombia presentó la lista para el Mundial Femenino)

Ante esto, la próxima edición de este videojuego será grande, ya que desde hace 30 años se llama Fifa y por temas de derechos ahora pasará a llamarse ‘EA Sports FC’.

Pese a que es el mismo fabricante, EA Sports, igual promete tener cambios importantes y los primeros se pueden ver en el tráiler oficial que lanzó la compañía.

Welcome to the club. Welcome to #EASPORTSFC.

See the full #FC24 reveal on July 13: https://t.co/VqiFi7fgNs pic.twitter.com/gIx7TkW7az

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 10, 2023