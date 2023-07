Esta semana es una de las más esperadas por los compradores en el mundo, ya que la gigante compañía de ventas de artículos por Internet Amazon tendrá su ‘Prime Day’, en el que miles de sus productos estarán en promoción.

Cabe destacar que no serán únicamente productos originales de la marca de Amazon, sino que también se encontrarán productos de marcas como Samsung, Nike, Adidas, Lenovo, Sony y mucho más, por lo que promete ser una jornada histórica de ventas por la plataforma.

Esta es una fecha que no celebra ni el cumpleaños ni nada por el estilo de la famosa marca creada por Jeff Bezos, sino que únicamente quiere premiar y beneficiar a sus usuarios Prime, es decir, los que estén registrados en la plataforma.

Entre las mejores promociones que se encontrarán, y que se habilitarán a primera hora del martes 11 de julio, están:

Desafortunadamente, estas promociones por los siguientes dos días solo estarán disponibles en los países de Norteamérica. Sin embargo, los colombianos que estén interesados en adquirir productos con precios por debajo de lo que se consiguen en el país, gracias a estos días especiales, también tienen alternativas:

Cabe destacar que un casillero es un establecimiento en el que almacenan las compras que uno haga de manera ilimitada y, cuando el consumidor lo requiera, se le hará el envío a Colombia, reduciendo el costo de compra considerablemente con respecto a lo que se consigue en el país, tal comop se explica en el siguiente video:

Según la página web, se pueden conseguir muebles para la casa, ropa, termos, tecnología y mucho más, pero únicamente usuarios inscritos en Prime. Estas promociones estarán este martes 11 y miércoles 12 de julio, respectivamente.

