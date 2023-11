Las baldosas de color negro, elegantes y modernas, normalmente añaden un toque de sofisticación a cualquier espacio. Sin embargo, su atractivo estético se ve comprometido por la notoria acumulación de suciedad y marcas visibles, convirtiéndose en un desafío de limpieza. Aunque las manchas y el mugre no puedan verse con facilidad, no quiere decir que no estén allí.

(Lea también: Trucos para eliminar las manchas de salsa de tomate en la ropa con ingredientes caseros)

¿Cómo limpiar las baldosas de color negro?

A continuación conozca cómo limpiar y revitalizar las baldosas de color negro:

Limpieza inicial: es fundamental barrer o aspirar para eliminar la suciedad suelta y el polvo de las baldosas.

es fundamental barrer o aspirar para eliminar la suciedad suelta y el polvo de las baldosas. Limpieza con detergente suave: prepare una solución de agua tibia con detergente suave y utilice un trapeador de microfibra o una esponja para lavar las baldosas. Asegúrese de enjuagar bien para eliminar cualquier residuo de detergente.

prepare una solución de agua tibia con detergente suave y utilice un trapeador de microfibra o una esponja para lavar las baldosas. Asegúrese de enjuagar bien para eliminar cualquier residuo de detergente. Vinagre blanco o amoníaco: para manchas persistentes use una mezcla de vinagre blanco diluido o amoníaco con agua en partes iguales. Aplique esta solución sobre las manchas, deje que actúe durante unos minutos y luego enjuague completamente.

para manchas persistentes use una mezcla de vinagre blanco diluido o amoníaco con agua en partes iguales. Aplique esta solución sobre las manchas, deje que actúe durante unos minutos y luego enjuague completamente. Bicarbonato de sodio para manchas difíciles: haga una pasta con bicarbonato de sodio y agua. Use un cepillo suave para frotar la pasta sobre las manchas y enjuague bien después.

haga una pasta con bicarbonato de sodio y agua. Use un cepillo suave para frotar la pasta sobre las manchas y enjuague bien después. Blanqueador seguro para baldosas: siga las instrucciones del producto y asegúrese de enjuagar meticulosamente para eliminar cualquier residuo del blanqueador, esto le ayudará a eliminar varias manchas.

siga las instrucciones del producto y asegúrese de enjuagar meticulosamente para eliminar cualquier residuo del blanqueador, esto le ayudará a eliminar varias manchas. Secado y pulido: es importante secar completamente las baldosas para evitar manchas de agua. Al finalizar haga un pulido suave con un paño de microfibra para realzar el brillo natural de las baldosas.

es importante secar completamente las baldosas para evitar manchas de agua. Al finalizar haga un pulido suave con un paño de microfibra para realzar el brillo natural de las baldosas. Sellado opcional: para mantener el color y proteger las baldosas de las manchas, aplique un sellador específico para piedra o baldosas negras. Esto ayuda a prevenir futuras manchas y a conservar su aspecto.

(Vea también: No deje acumular los malos aromas en su clóset; déjelo oliendo agradable con estos tips)

*Este artículo fue escrito y curado por periodistas del equipo de Robby Bienestar, con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto.

Lee todas las noticias de vivir-bien hoy aquí.