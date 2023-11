Al momento de degustar una ricas papitas a la francesa, una hamburguesa o un perro caliente, puede llegar a suceder que se derrame un poco de salsa de tomate sobre la ropa. Esto no solo causa molestias de tipo estético sobre la ropa, ya que arruina inmediatamente nuestro ‘look’ y nos hace sentir incómodos, sino que si no se trata de la manera correcta, puede quedar una mancha sumamente visible aún después de meter la ropa a la lavadora.

Sin embargo, ese fastidioso rastro tiene solución. Si le pasó esta situación, no se preocupe, con sólo algunos ingredientes caseros, podrá deshacerse de las manchas de salsa de tomate en la ropa sin estrés ni complicaciones.

(Lea también: Elimine las manchas amarillas de las almohadas muy fácil con esta poderosa mezcla casera)

¿Cómo quitar las manchas de salsa de tomate de la ropa?

Actúe rápido. Cuanto antes trate la mancha, más fácil será eliminarla . Si la mancha está fresca, puede intentar quitarla con agua fría. Coloque la prenda debajo del grifo y frote suavemente la mancha con las yemas de los dedos.

. Si la mancha está fresca, puede intentar quitarla con agua fría. Coloque la prenda debajo del grifo y frote suavemente la mancha con las yemas de los dedos. Mezcle vinagre blanco con agua a partes iguales . Aplique la mezcla sobre la mancha y déjela actuar durante 30 minutos. Luego, lave la prenda como hace usualmente

. Aplique la mezcla sobre la mancha y déjela actuar durante 30 minutos. Luego, lave la prenda como hace usualmente Aplique sal sobre la mancha y frote suavemente con las yemas de los dedos. La sal ayudará a absorber el exceso de salsa.

Mezcle bicarbonato de sodio con agua hasta formar una pasta . Aplique la pasta sobre la mancha y déjela actuar durante 30 minutos. Luego, lave la prenda como de costumbre.

. Aplique la pasta sobre la mancha y déjela actuar durante 30 minutos. Luego, lave la prenda como de costumbre. Aplique jugo de limón sobre la mancha y déjelo actuar durante 30 minutos. Luego, lave la prenda como de costumbre.

y déjelo actuar durante 30 minutos. Luego, lave la prenda como de costumbre. Aplique una mezcla de mayonesa sobre la mancha . Deje que actúe durante 30 minutos y luego enjuague la prenda con agua fría.

(Vea también: La poderosa mezcla que elimina por completo el molesto olor a humedad en las toallas)

El tipo de truco que use dependerá del tipo de tela de su prenda. Si no está seguro de qué tipo de tela es su prenda, consulte la etiqueta de cuidado. Tenga en cuenta no frotar la mancha con fuerza, al hacerlo puede causar que la mancha se extienda. No lave la prenda en agua caliente, esto puede fijar la mancha. No seque la prenda al sol, ya que puede hacer que la mancha se vuelva más visible.

*Este artículo fue escrito y curado por periodistas del equipo de Robby Bienestar, con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto.

Lee todas las noticias de vivir-bien hoy aquí.