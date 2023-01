Muchos buscan en los signos, ciertas características con las que puedan tener compatibilidad, confianza, amor y prácticamente que puedan construir un futuro.

Aunque encontrar un confidente no es una tarea fácil, hay quienes se fijan en las fechas de los signos y algunas características para relacionarse.

(Vea también: Los signos del zodiaco ‘ciegos’ que no ven cuando sus parejas son infieles)

Horóscopo Aries en el amor

Les gustan los desafíos individuales o en pareja pero siempre sentir que tienen algo nuevo por empezar. Para las mujeres de signo Aries es importante que sientan que tienen siempre algo nuevo que hacer. Por ejemplo, proyectos juntos que desafíen el anterior.

Es por esto que construir y crecer con una pareja de este signo se facilita para el resto de los signos, ya que les gusta también que sus compañer@s les propongan iniciar cosas juntos, que no solo sea iniciativa de una de ellas, sino también de sus parejas.

De acuerdo con la revista Cosmopolitan “la frase ‘la primavera la sangre altera’ cobrará todo el sentido del mundo para ti este año porque, hasta que no llegue la época en la que florecen las amapolas, no sabrás si tus sentimientos son correspondidos. Hasta entonces, podrás experimentar idas y venidas, que te recordamos que no tienes por qué aguantar. Pon límites. Es muy sexy”.

Según ‘Love Match’ de Stella Andromeda y destacada por el medio “los signos más compatibles para Aries son: Sagitario y Piscis, siendo Cáncer y Virgo los que menos”.

Los nacidos bajo este signo “su mayor ‘highlight’ es la iniciativa, tanto en el amor siendo los primeros en contestarte a un mensaje directo como en el trabajo presentando proyectos o en la amistad organizando todos los planes, ya que en muy pocas ocasiones se guardan lo que quieren decir o lo que sienten”.

La intensidad y vitalidad de los Aries durante el 2023 “puede resultar agotadora ¡pero no les importa! Solo los que estén a su nivel de energía les pueden seguir el ritmo y, por supuesto, dejarles liderar, porque les encanta”, señala el medio.

Las personas del signo Aries tienen un fuerte magnetismo y una mirada incisiva que domina, que atraviesa, por esto son muy atractivas y llamativas.

Características de Aries

A los nacidos bajo este signo, les gusta la comunicación directa, sin tantas arandelas, les gusta que les hablen directo al punto, abierta y con la mayor claridad posible. A este grupo de mujeres no les gustan las cosas por los lados o tapadas, esto es fundamental para que fluya una relación.

De acuerdo con la web Horóscopo Negro, hay algunos detalles importantes a la hora de conquistar al amor de este signo zodiacal, o a esa persona por la que le palpita el corazón.

Tú Aries “tienes un potencial tan grande que ni te lo mismo imaginas. Sabes que cuando te plantas frente a la persona que te gusta puedes llegar a parecer un tanto inseguro (sólo parecer) y esto, aunque lo quieras camuflar, sabes que te quita muchas oportunidades. Tu crush quiere ver a una persona determinada, por lo que no te queda otra que confiar en ti mismo y mostrar esta pasión que llevas dentro”.

Cabe destacar que como signo de Fuego, tiene una fuerza innegable, es un volcán de sentimientos y se mueve a golpes de impulsos.