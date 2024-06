Verbo transitivo: en este caso, el verbo probar requiere un complemento directo para completar su significado. El complemento directo indica la persona, animal, cosa o idea sobre la que se ejecuta la acción de probar.

Ejemplos: pruebo la sopa para ver si tiene sal. (pruebo la sopa); ella probó el pastel y le encantó (ella probó el pastel); los niños probarán diferentes juegos en el parque. (Los niños probarán diferentes juegos); has probado esta nueva marca de café? (¿Has probado esta nueva marca de café?); me gustaría probar una clase de yoga. (Me gustaría probar una clase de yoga)

Verbo intransitivo: en este caso, el verbo probar no requiere un complemento directo para completar su significado. Se utiliza para expresar la acción de intentar o hacer algo de forma provisional o experimental.

Ejemplos: voy a probar una nueva receta de pasta (voy a probar); ella está probando una dieta vegetariana (ella está probando); no me gusta este trabajo, voy a probar a buscar otro (no me gusta este trabajo, voy a probar); ellos probaron suerte en un nuevo negocio (ellos probaron suerte)

Además de estos dos tipos de construcciones básicas, el verbo “probar” también se puede utilizar en algunas expresiones idiomáticas: