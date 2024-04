El coco hace parte de los ingredientes de cocina versátiles. Se puede usar en recetas dulces y saladas y a muchos les gusta su sabor. Sin embargo, la mayoría de personas se abstienen de comprar la fruta por no saber abrirla correctamente, prefiriendo adquirir productos procesados de la misma.

Y es que abrir un coco podría estar dentro de los retos culinarios más complicados, pues su coraza es bastante dura y quienes se dedican a la venta de esta fruta, por ejemplo, suelen usar machetes para partirlos o abrirlos.

No obstante, es muy fácil abrir un coco con calor, solo con la ayuda de una estufa y algún tipo de cogeollas o trapo para no quemarse. Muchas personas han utilizado este método que es infalible y que siempre funciona. Es importante mencionar que este procedimiento no requiere de herramientas para trabajo pesado.

¿Cómo abrir un coco con calor y en casa? Pasos fáciles

Siga estos pasos para abrir un coco con calor:

Tome un cuchillo y ranure los puntos más oscuros que trae el coco, esta parte suele ser más blanda que el resto de la superficie, así que no debería tener problema.

Proceda a sacar el agua de coco hasta que quede completamente vacío.

Tome el coco y póngalo directo en la hornilla de la estufa más pequeña que tenga.

Encienda la hornilla a fuego medio y deje que la coraza se vaya quemando.

Luego de 2 minutos, con un cogeollas, tome el coco y vaya volteándolo para que se queme la coraza por varios lados.

Después de haber repetido este procedimiento varias veces, usted verá cómo el coco se irá agrietando solo, hasta abrirse visiblemente por alguno de sus lados.

Al ver la grieta visible solo debe tomarlo con sus manos (protegidas) y abrirlo por allí, será fácil si lo dejó suficiente al fuego.

