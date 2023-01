¿No puede evitar comer algo antes de acostarse? ¿O prefiere esperar unas horas después de levantarte para comer? Según un nuevo estudio, es posible que el ayuno intermitente no influya tanto en el peso como se pensaba.

El estudio realizó un seguimiento del tamaño de las raciones y el horario de las comidas de 547 personas, además de datos sobre su salud y su peso, a lo largo de seis años.

Los datos no mostraron ninguna relación entre el intervalo del día en que las personas realizaban sus comidas y su peso, según el estudio publicado en la revista académica Journal of the American Heart Association.

Qué encontraron en el estudio de ayuno intermitente

Científicos de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins reclutaron pacientes adultos de uno de los tres principales sistemas de atención médica para usar una aplicación (Daily 24) en la que informarían sobre sus hábitos de sueño y alimentación durante un máximo de seis meses.

Los investigadores también realizaron un seguimiento de los resultados de salud de los voluntarios , incluido el peso, antes y después de que comenzara el estudio a través de sus registros médicos electrónicos.

El equipo no encontró una asociación significativa entre el momento de las comidas y los cambios anuales de peso en la muestra de su estudio.

Las personas que reportaron saltarse el desayuno o tomar largos descansos entre comidas, por ejemplo, no perdieron ni ganaron más peso en promedio que aquellos que no hicieron eso.

