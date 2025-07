El cáncer de próstata es una de las enfermedades más comunes entre los hombres, pero también una de las que tiene mayores probabilidades de cura si se detecta a tiempo.

Por esta razón, los expertos en salud insisten en la importancia de adoptar hábitos saludables y hacer chequeos médicos de forma regular, especialmente a partir de los 50 años o antes si existen antecedentes familiares.

(Vea también: Cáncer de próstata: qué hacer si empieza a sentir algún sintoma de la enfermedad)

Sin embargo, en los últimos años ha circulado una teoría que ha causado gran curiosidad entre los pacientes:

Frente a esta inquietud, la uróloga y oncóloga Estefanía Celis se refirió a una investigación publicada en la revista ‘European Urology‘, que ha sido tomada como punto de partida para esta creencia.

El estudio en cuestión incluyó a más de 30.000 hombres, todos ellos profesionales de la salud, quienes fueron observados durante un período de 20 años. En 1992, los participantes respondieron una encuesta anónima sobre su frecuencia de eyaculación en tres momentos de su vida: entre los 20 y 29 años, entre los 40 y 49 años, y durante el último año previo al estudio.

Uno de los aspectos clave de esta investigación, tal como explicó la doctora Celis, es que la información fue autorreportada y dependía exclusivamente de la memoria de los participantes. Además, no se especificó si la eyaculación ocurrió a través de relaciones íntimas, masturbación u otras prácticas. Esto, según la experta, limita la precisión y validez de los resultados.

Los hallazgos del estudio mostraron que los hombres que reportaron eyacular más de 21 veces al mes presentaron un riesgo levemente menor de desarrollar cáncer de próstata en comparación con aquellos que lo hacían entre cuatro y siete veces mensualmente. No obstante, Celis enfatizó que la diferencia observada fue pequeña, equivalente a una reducción de dos a cuatro casos por cada 1.000 hombres al año.

Además, indicó que esta reducción se dio especialmente en pacientes con cánceres de bajo riesgo, los cuales suelen ser clínicamente no significativos y, en muchos casos, no requieren tratamiento, sino que pueden ser monitoreados con vigilancia activa.

Ante la pregunta directa de si eyacular con frecuencia previene el cáncer de próstata, la especialista respondió con claridad: “no”. El estudio citado sugiere una posible asociación, pero no demuestra una relación causal. Es decir, no hay evidencia científica concluyente que respalde que una mayor frecuencia de eyaculación tenga un efecto protector contra esta enfermedad.

Celis hizo un llamado a interpretar con espíritu crítico la literatura científica. A pesar de que eyacular no es perjudicial para la salud, tampoco puede considerarse un método preventivo.

“Este estudio es interesante, pero no significa que debamos recetar eyaculaciones como medida preventiva. Eyacular con frecuencia no es malo, pero no reemplaza las consultas médicas ni garantiza protección frente al cáncer”, afirmó.