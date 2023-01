Recientemente más personas, familias y empresas están trabajando para mejorar su posición financiera y ser más ahorrativas. Esta tendencia es positiva porque es una de las mejores formas de construir una estabilidad y prepararse para un posible desequilibrio económico.

Además, establecer un plan financiero sólido le puede ayudar a alcanzar sus metas sin tener que renunciar a sus necesidades diarias, así podrá evitar también muchas de las preocupaciones relacionadas al dinero y, por ende, mejorará su salud mental e incluso física.

¿Cuál es la mejor forma de ahorrar?

Esta actividad no siempre es una tarea fácil, por eso es importante que tenga en cuenta las recomendaciones que le compartiremos a continuación:

1. Establecer un presupuesto detallado le ayudará a determinar qué cantidad de dinero puede almacenar para sus ahorros. Al hacer esto, asegúrese de tener en cuenta sus ingresos y gastos, tanto los fijos como los variables.

2. Limite los gastos que estén relacionados a compras por impulso, innecesarias o extravagantes y por ende, evite gastar dinero en domicilios y comida rápida.

3. Use las tarjetas de crédito sabiamente para que no acumule deudas y si está pensando en adquirirlas, priorice a las que tengan tasas de interés bajas. Además, asegúrese de pagar la deuda de forma rutinaria y puntual para que no tenga cargos por intereses.

4. Guarde dinero aunque sean meses con pocos ingresos, ya que así podrá aumentar la suma que tenga mientras preserva la costumbre de ahorrar.

5. Establezca una meta para que se mantenga motivado y se asegure de estar enfocado aunque quiera gastar más dinero.

