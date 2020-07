green

Phillips ahora es una estrella en las redes sociales, con más de 124.000 seguidores en TikTok, donde sube algunos videos donde se la ve actuando igual que un perro, como corriendo detrás de una pelota, rodar, disfrutar que la rasquen la cabeza, entre otras cosas más.

De acuerdo con el portal Unilad, la joven estadounidense, además, tiene una cuenta en la plataforma para adultos OnlyFans, donde cobra unos 20 dólares al mes (unos 72.000 pesos colombianos) por un contenido “exclusivo” donde actúa como un perro, trabajo que no se le dificulta porque en su “corazón siempre pensó que era un cachorro”.

“Me siento como un perro: solo quiero rodar, jugar a la pelota, que me rasquen la cabeza, correr y jugar. Todo de eso. Siempre he actuado como un cachorro, pero no de manera sexual al principio. Solía fingir que era un cachorro cuando era pequeña. Realmente amo los elogios, me encanta escuchar ‘buena chica’. Hace que mi corazón se derrita una y otra vez”, dijo la joven al medio británico.

Phillips contó al mismo portal que en los primeros meses que creó su cuenta en la página para adultos su contenido era “normal”, pero que luego de que viajó a una convención en Chicago se inspiró en 2 hombres que ya estaban haciendo su “rol” de animales para complacer los deseos de otras personas.

“Ha habido un gran aumento en mis seguidores desde que me mudé a hacer contenido de cachorros. La mayoría de la comunidad que pretende ser un perro es para hombres homosexuales”, explica su éxito en esa plataforma la mujer.

“Pensé, ¿por qué no creo el mercado? Sé que hay una demanda, así que, ¿por qué no la proporciono? Ahora es mi trabajo a tiempo completo. Mis ingresos han aumentado 100 veces desde que me mudé a ese contenido. Estoy haciendo seis cifras al mes (eso quiere decir mínimo 100.000 dólares al mes)”, agregó Phillips a Unilad.

También relató que incluso le han pagado hasta 1.200 dólares (3 millones de pesos) por un solo video, en una categoría que ella llama “pedidos especiales” porque entre más excéntrico, más cobra. Sin embargo, dijo que nunca accedería a una propuesta donde tuviera que interactuar con un perro de verdad, señala el portal inglés.