En Argentina, una mujer sufrió tremendo susto luego de que un ratón se le trepara y metiera dentro de la ropa mientras hacía fila en un banco.

El momento que para muchos sería como una película de terror, quedó captado en video, mientras varias personas esperaban su turno en plena calle para ingresar a la sucursal del Banco Nación. Fue en este instante que el roedor se apoderó de la mujer quien con desesperación intentaba quitarse al animal de encima, sin embargo, aunque la mujer intentaba quitarse al ratón de su piel no le fue posible, por lo que otra persona intento ayudar a la mujer.

En el clip se puede ver como el ratón no encontraba salida e incluso le recorrió la espalda, fue en este momento que por fin el animal salió del cuerpo y escapo corriendo, mientras todos los espectadores no podían ver de la impresión que les causó.

El video que se hizo viral tenía la descripción “estas en el banco y se le sube una rata a la señora”, sumando cerca de 26 millones de visualizaciones y 1.4 millones de likes.

“Yo me saco la ropa, no me importa estar en la calle”, “me desmayo”, “yo estaría iniciando mi próxima reencarnación”, “demasiado tranquila esta, yo me pondría a llorar”, fueron algunos de los comentarios de usuarios.

Este tipo de situaciones están ocurriendo constantemente, pues recientemente en un restaurante un ratón cayó encima del plato de un cliente, aunque al principio el hombre no se percato, después de un segundo el animal decidió saltarle encima al comensa, lo que obligó al hombre a salir del restaurante.