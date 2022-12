Cuando se trata de sorprender a la pareja día a día surgen muchísimas opciones para lograrlo, pues hay variedad de detalles con los que se puede demostrar el amor, pero algunos se quedan con lo tradicional y prefieren expresarlo con sus palabras por medio de cartas hechas a mano.

Una joven contó por medio de una red social que le escribió una carta a su novio, pero la reacción no fue la esperada por la chica, pues el novio se puso en el plan de corregirle la ortografía, ya que tenía más de un error. Y es que es normal que suceda este tipo de cosas ya que no es lo mismo escribir a mano y escribir mediante un dispositivo donde se tiene la ventaja de la corrección ortográfica.

La publicación tiene aproximadamente 2 millones de visualizaciones, mientras que los internautas comentaron: “Perfectamente podría ser yo”, “No lo voy a criticar, porque yo haría lo mismo”, “Ningún hombre le prestó tanta atención a algo que le escribió una novia jamás… No pierdas a ese pibe”,” Escribir con errores de ortografía no es nada romántico”, “Yo hubiera hecho lo mismo, pero mentalmente para no herir susceptibilidades”.