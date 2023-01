Pastor mostró su furia en medio de la predica contra las personas que se dedican a subir contenidos en la plataforma digital TikTok, las fuertes palabras se hicieron virales en la red social que crítico.

Al parecer al hombre no le agradan los vídeos ni quienes los hacen pues mientras hablaba para sus feligreses afirmó “Todos ahora se han vuelto tiktokeros, todos los tiktokeros se van a ir al infierno”. El pastor aprovecho la predica para regañar a las personas presentes indicando que no quería ver a los ministerios de alabanza la iglesia subiendo TikToks.

El hombre enfurecido hasta hizo la mímica como si estuviera grabando un baile para luego decir “Hijo del diablo”, y es que incluso el pastor hablo de la fama que algunos internautas tienen en esta red social, “lo que hacen para que su fama crezca en este mundo del diablo ¿Y dónde está tu fama del evangelio?” afirmaba el hombre en medio de gritos y furia.

No obstante, según la predica no solo los ‘tiktokeros’ no irán al cielo, sino que también los noveleros, a menos que se arrepientan, ya que el humano vino únicamente a ‘servir a Dios’ y no a realizar actos débiles de la carne.

Como era de esperarse el vídeo se hizo viral sumando más de 2 millones de reproducciones y 36 mil ‘likes’, los comentarios de usuarios no se hicieron esperar “Me voy derechito con Satanás”, “No se diga más, nos vamos todos”, “¿Y ahora de qué trabajo para ser millonario?”.