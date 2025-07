El brutal asesinato de Iván Michel Bonotto, quien falleció tras varios días de agonía luego de ser apuñalado en un bar y permanecer internado por un paro cardiorrespiratorio, conmociona a la ciudad de Sorriso, en el estado de Mato Grosso, Brasil.

La agresión ocurrió en marzo de 2025 y la víctima murió el 13 de abril. Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser un trágico crimen pasional ha escalado rápidamente en complejidad, involucrando no solo a los presuntos autores del ataque, sino también a una figura médica.

Se trata de la ginecóloga Sabrina Iara de Mello, amante de la víctima, según recogió Blu Radio. La implicada por su profesión y conducta, causa una fuerte controversia.

🚨 AMANTE ASSASSINADO – Imagens de câmeras de segurança do hospital mostram a Dra. Sabrina Iara de Mello entrando no hospital Sorriso, MT. Ela teria ido ao local para destruir as provas a mando do seu marido Gabriel Tacca, após descobrir traição dela com o melhor amigo. pic.twitter.com/7OmQmkqK7x

— Sandy (@Sanmacedoo) July 16, 2025