Para muchos niños el año escolar ya comenzó, por esto, padres han estado corriendo en estos últimos días para conseguir todo lo necesario para el regreso al colegio.

(Lea también: [Video] Mujer se desmaquilló frente a su pareja durante concurso y terminó soltera)

Aunque algunos menores anhelan el regreso a clases a otros parece no gustarles en absoluto, así parecer ser el caso de ‘Matti’, un menor de 4 años que dice estar ‘harto’ de las tareas escolares e incluso de escribir su nombre innumerables veces.

Su madre decidió grabar la profunda conversación en la que el menor se desahogaba diciendo “Enojadamente, estas son las cosas que ya no quiere hacer, todas las tareas me tienes harto… las tareas que me dicen que haga curvitas”, pero al parecer hay otros deberes escolares que si le interesan “pegar pegamento si me gusta, pero no me gusta escribir todas estas curvitas”.

(Lea también: [Video] Joven se negó a darle el beso a su novio durante la boda por pena con sus padres)

Y es que incluso en medio de su frustración el pequeño afirmó “me duele hacerlas” mientras lloraba y reía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de teve viral (@teveviral)

Lee También

El clip titulado “tu hijo apenas tiene 4 años y ya está harto de la vida” se hizo viral acumulando más de 16 millones de visualizaciones y más de 1 millón de ‘likes’.