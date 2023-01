Tener detalles con personas importantes es una forma de demostrar el aprecio que se le tiene a una persona, pues para un cumpleaños o una fecha especial existen miles de opciones para sorprender, y es que por estos días un hombre por medio de redes sociales dijo: “¿Cuántos tenemos una mamá difícil de complacer?” justo después de haber tenido un detalle con su madre y ella no mostrara emoción.

El usuario Victor Estrada en su cuenta de tiktok publicó un video en el que se vio triste porque su madre desde hace unos meses venia lavando la ropa a mano, por esta razón el decidió obsequiarle una lavadora, pero cuando la mujer vio el electrodoméstico, le dijo: “yo te dije que de estas no”. Esto sucedió en México, lo que para muchos hubiese sido un gran regalo tener una máquina que haría el trabajo y evitaría un gran esfuerzo, para esta mujer fue todo lo contrario.

Victor compartió un segundo clip donde se veía su mamá acostada en la cama con mal genio, por lo que manifestó: “¿alguna vez te has pegado en un dedo’, ¿así como si te saltara la venita?, así me duele no se que hacer”. Luego el hijo expresó por medio de comentarios en la publicación “es que ella lavaba a mano y me contó que le dolían las manos al lavar y por eso le regalé su lavadora”.

