La joven de 22 años se hizo viral gracias a su publicación en la que detalló que había adquirido un pantalón de la marca Silvia Tcherassi y ese, se había dañado apenas con la primera lavada, pese a que las indicaciones decían que no se podía lavar en máquina.

(Vea también: Hombre pidió domicilio y pedido le llegó con fajo de billetes: lo devolvió y ganó premio)

Giraldo manifestó que aunque decía que nunca le gastaría “tanto dinero a una prenda”, ese le gustó tanto que no lo pensó y lo compró. Uno de los detalles que aportó la modelo es que la prenda le costó 2.000.000 de pesos.

Compré un pantalón de casi 2’000.000 de pesos en Silvia Sheratzi, aún cuando yo decía nunca gastarle tanto dinero a una prenda😕 pero me gustó tanto que no lo pensé y lo hice. Lo usé 1 día y por error me lo echaron a la lavadora (se lavaba en seco) y se encogió y se rompió 💔

— VALERIA GIRALDO TORO (@valeriagiraldot) January 23, 2023