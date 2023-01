El incómodo momento sucedió durante un concurso que hizo la ‘influencer’ Lupita Anaya en la calle, el cual tiene como objetivo capturar parejas y ponerlas a prueba a cambio de dinero.

(Vea también: [Video] Joven se negó a darle el beso a su novio durante la boda por pena con sus padres)

En esta oportunidad, la mujer tenía que quitarse todo el maquillaje en frente de su pareja, para ver qué tanto cambiaba. De hacerlo, se ganaba una cifra cercana a los 100 dólares.

Ante la propuesta, la ciudadana, que tenía maquillaje en su rostro, aceptó el reto y tomó varias toallas húmedas para retirar los cosméticos, no sin antes preguntarle a su pareja que si estaba seguro de verla al natural.

Y es que, al parecer, la pareja llevaba pocos días saliendo, y por eso la mujer tenía miedo de lo que pudiera pasar.

Lee También

Así las cosas, la habitante se quitó las pestañas postizas y continuó con el resto del maquillaje, provocando el asombro de su novio, quien decidió abandonar el lugar en plena grabación del concurso.

“Listo. ¿Y Cristian?… Ay, no manches. No me digas que se fue“, dijo la mujer, mientras la creadora de contenido buscaba cómo contarle lo que había pasado

La joven, con los ojos llorosos, recibió el dinero prometido y se fue del sitio con la esperanza de encontrar a su novio en una tienda cercana.