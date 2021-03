Hoffman estaba el viernes en el evento llamado ‘La noche de empoderamiento de los jóvenes’, organizado por el Centro Recreativo en Panama City (Florida, EE. UU.), publica My Panhandle.

La periodista estaba en compañía de Sean De Palma, director de Calidad de Vida de Panama City, cuando se animó a lanzar un tiro desde atrás de la línea de tres puntos de una cancha de baloncesto, indica el mismo medio.

En un video que ella misma compartió en su cuenta de Twitter se puede ver que tomó el balón con confianza e hizo el lanzamiento. La pelota naranja empezó a dar vueltas en el aro y Anna Hoffman dio por entendido de que había conseguido su objetivo.

Luego, se volteó antes de que el balón entrara y celebró airosamente ante la cámara que la grababa. “¡Lo hice!”, alardeó la periodista, que nunca se dio cuenta de que la pelota de baloncesto siguió girando y nunca entró por el aro.

El video viral fue publicado el pasado 19 de marzo y hasta la fecha tiene casi 5 millones de visualizaciones, además de miles de comentarios chistosos y memes.

“Lo que no entiendo es que el tipo (Sean De Palma) claramente observó el tiempo suficiente para ver su FALLO y, sin embargo, le hizo creer que lo logró”, escribió un internauta.

That's March Madness for you folks… don't ever celebrate too soon #livetv #MarchMadness pic.twitter.com/hYHqoBiFXI

— Anna Hoffman (@AnnaHoffmanTV) March 20, 2021