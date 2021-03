Bradley se encontraba a una cuadra de su vivienda en St. George, Utah, cuando su bicicleta fue embestida por detrás por un auto, según relató el exjugador en un comunicado difundido por los Dallas Mavericks, su exequipo.

“El accidente le causó una lesión traumática de la médula espinal y lo dejó paralizado”, señaló el texto.

Bradley fue sometido a una cirugía de cuello y “ha pasado las últimas 8 semanas hospitalizado y en rehabilitación”, indicó la información.

Elegido con el número 2 del Draft de 1993 por los Philadelphia 76ers, Bradley desarrolló prácticamente toda su carrera en los Dallas Mavericks hasta su retirada en 2005.

“Su fuerte sentido de la fe está siendo puesto a prueba mientras participa en una extenuante terapia física y aprende a lidiar con el desafío de la paraplejia”, señaló el comunicado.

A lo largo de su carrera en la NBA, Bradley disputó 832 partidos con promedios de 8,1 puntos, 6,3 rebotes y 2,5 tapones.

Acá, el comunicado completo:

— Mavs PR (@MavsPR) March 17, 2021