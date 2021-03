De acuerdo con el portal Infobae, el accidente provocado por el menor de edad ocurrió exactamente entre las calles Tomás Valle y Jorge Newbery de la localidad de González Catán, del partido La Matanza.

Por su parte, su hijo de 5 años salió ileso del incidente y solo sufrió heridas leves.

En redes sociales se viralizó el video de los instantes antes del accidente, capturado por una cámara de seguridad. En las imágenes se logra ver que el Fiat 147 Spazio de color blanco avanza a toda velocidad por una calle angosta.

Luego, apareció una foto de cómo quedó el auto luego del accidente. El Fiat quedó empotrado entre una pared y un poste de luz, con las llantas traseras a un metro de alto.

El joven argentino también sufrió algunas heridas, pero luego, según Infobae, será enviado bajo arresto a un centro de menores en la zona de San Martín por pedido de un fiscal, que abrió una causa por homicidio culposo y lesiones culposas. Por su edad, no sería penalmente responsable.

Sin embargo, en estos momentos permanece internado en una clínica de La Matanza por las heridas que sufrió. Una vez le den de alta, será trasladado al centro para menores.

Este lunes, las 2 familias implicadas se enfrentaron en medio de varias cámaras de televisión, entre las que estuvo la de Todo Noticias (TN). Allí, la mamá del adolescente de 14 años aseguró que su hijo sacó el carro sin permiso.

“Agarró el auto sin permiso, volvió, dijo que iba a guardar el auto y después se fue a dar otra vuelta”, expresó la mujer que se acercó a las cámaras que cubrían la noticia y entre lágrimas le pidió pidió a la familia de la víctima.

Aunque agregó que su esposo le enseñó a manejar “despacito” y dijo que su hijo es un simple “nene”, los familiares de Aranda Teves le gritaron, muy dolidos, que el joven es un asesino.

“Su marido es un asesino igual que su hijo… Él le enseñó a manejar. Le dio un auto, le dio un arma”, dijo entre gritos el hermano del hombre fallecido y agregó: “Mis sobrinos no tienen más un padre, mi hermano no va a volver- Su hijo salió a matar, no lo defiendan más. Van a tener que pagar, no con plata, con justicia”.