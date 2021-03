Mediante un video publicado en Instagram, el vallecaucano indicó que el viernes pasado luego de salir del trabajo tres jóvenes lo agredieron violentamente. Asimismo, enfatizó que el ataque se produjo debido al color de su piel.

“Pasé por el ladito de un carro que venía en reversa. Más adelante, cuando estaba cerca de llegar a la casa, los chicos me atravesaron el automóvil y me sacaron de la carretera. Uno de ellos se bajó y me pegó un puño en la cara”, afirmó.