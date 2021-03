Aunque fue trasladado de inmediato a un centro médico de Buenos Aires (Argentina), el hombre de 52 años fue declarado muerto dos días después debido a las lesiones que sufrió por el impacto de bala, señaló Infobae.

“Te me fuiste loco. Me dejaste hecha pedazos. Nos dejaste a todos con ganas de más. Me duele en el alma saber que no vamos a tener más nuestras charlas locas”, manifestó Meli Irala, compañera del fallecido.

La familia de la víctima, citada por ese mismo medio, aseguró que García estaba trabajando doble turno en la tienda, ubicada en la localidad de Villa Rosa, para poder darle la mejor fiesta de 15 años a su hija Vicky, que tiene síndrome de Down.

De acuerdo con algunos parientes, la menor soñaba con entrar a un salón de recepciones junto a su padre en una moto y tener una reunión como las que tuvieron sus primas anteriormente, agregó el informativo.

“La mamá de Vicky le dijo que su papá no está. Me manda un audio y me dice: ‘Rosi, mi papi se fue con Jesús al cielo. Ya no le duele nada, él está bien. No está más’”, aseguró Rosalía Herrera, amiga cercana a la familia García.