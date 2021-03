De acuerdo con la policía de Queensland, el sujeto llegó al restaurante Taringa luego de manejar durante horas porque creía que iba a conocer a una joven de 15 años con la que luego tendría sexo.

Sin embargo quien lo estaba esperando era un oficial encubierto de la unidad policial responsable de investigar la explotación y el abuso infantil en línea, detalla la web de las autoridades.

La policía del estado australiano explica que desde enero pasado estaba investigando el hombre de 20 años, del cual no revelaron su identidad, luego de que hubo alerta sobre su comportamiento inapropiado con niñas menores de edad en redes sociales.

