A través de Twitter, la policía informó que la mujer estrangulada tiene 64 años, e instó a los ciudadanos a ponerse en contacto con las autoridades, en caso de que reconozcan al sujeto.

De acuerdo con Fox News, la víctima llevaba un iPhone en el bolso y la billetera, donde tenía alrededor de 100 dólares, equivalentes a más de 370.000 pesos.

El medio añadió que, por fortuna, la mujer —cuya identidad no fue revelada— no resultó gravemente herida.

A continuación puede ver un video del robo, en el que se aprecia que el bandido huyó tranquilo, como si nada hubiera pasado:

🚨WANTED for ROBBERY: Do you know this guy? On 6/28/20 at approx 8:30 AM, in front of 332 East 29 St in Manhattan, the suspect choked a 64-year-old female, then took her bag containing her phone and money. Any info call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/QXWLxXBAjb

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 30, 2020