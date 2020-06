“La encantadora y joven Karen se enfurece cuando le piden que use un tapabocas”, se lee en la descripción del video viral, sin embargo no está confirmado que ese sea el nombre de la mujer.

Lo que sí quedó en evidencia con las imágenes fue la furia de ‘Karen’, quien terminó lanzando al suelo todos los productos que tenía en su carro de mercado, mientras lanzaba todo tipo de insultos.

Omar Guillén, quien grabó el video publicado el domingo temprano, le dijo a The New York Post que el hecho sucedió en un Fiesta Mart en Dallas.

“Le dijeron que llamarían a la policía, pero hizo su berrinche y se fue antes de que aparecieran. En cuanto a lo que sucedió después, no tengo idea”, finalizó el hombre que grabó el video viral.

Dallas, Texas:

Lovely young Karen throwing a fit over being asked to wear a mask… pic.twitter.com/CnxRFMvMqf

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) June 28, 2020