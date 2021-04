green

La escena quedó registrada en un video que fue grabado en las últimas horas por un ciudadano, que quiso mostrar que las integrantes de la familia Torres, como ellas mismas se identificaron, tuvieron la intención de regresar todos los productos que había sacado de forma ilegal de un almacén de cadena.

“Ahí las devuelvo y pido perdón. No sé por qué lo hice, pero ahí está lo que yo cogí. De todas maneras me disculpan”, dijo una adulta mayor, que reconoció su error.

Una jovencita que celebró el haber sacado parte del mercado también se pronunció al respecto, aunque, por momentos, se justificó diciendo que más personas en Cali también lo habían hecho.

“Yo también vengo a poner la cara por lo que pasó […] No estamos arrepentidos porque todo el mundo lo hizo, y es comida. No le hicimos mal a nadie ni vinimos a tratar mal a nadie. Es un error que cualquiera puede cometer”, aseguró.

La joven se escudó en que ellas no fueron las únicas que saquearon el almacén: “Muchas personas hicieron lo mismo y aun así no han venido ni siquiera a poner la cara”.

Video de familia Torres que saqueó supermercado en Cali

Eso sí, hay que decir, de no haber sido por el video que circuló masivamente en redes y por la presión que hicieron los internautas, posiblemente ese mercado no hubiera sido devuelto, pues la misma joven dijo que no siente ningún arrepentimiento por lo que hizo.

De todas formas, un hombre que estaba allí con ellas salió a defenderlas y pidió ver el lado bueno de la situación: que las mujeres de la familia Torres pusieron la cara y entregaron los productos.

Medios como Todos por Cali preguntaron a sus seguidores si perdonarían lo que hicieron estas personas, aunque se preguntó: “¿Dónde estará la señora del Suavitel?”.

#CaliCo 📣 ¿Recuerdan a las famosas señoras que saquearon víveres del Supermercado Cañaveral? Hoy, la familia Torres piden perdón por lo sucedido ayer y en bolsas negras devuelven la remesa que tomaron sin permiso. ¿Ustedes las perdonan? ¿Dónde estará la señora del Suavitel? pic.twitter.com/ZyREV1Pspi — TodosPorCali Noticias (@TodosporCali_) April 29, 2021

En la imagen tampoco aparece una mujer joven que fue la que más celebró cuando repartía el mercado, y no se ven por ahí los carros del mercado ni “Carlos, ‘el calvo’”, que, según el video, “también estaba metido en eso”.

¿Chicaneando lo que robaron? Familia en Cali presumió lo que, aparentemente, habrían hurtado en medio de los saqueos que vivió la ciudad durante la jornada de marchas del #28A pic.twitter.com/DxsaorZyoI — Ana (@PuraCensura) April 29, 2021

Este caso se conoce en medio de los fuertes disturbios que se presentaron este jueves en Cali, en el sector de Puerto Rellena, en donde manifestantes atacaron a la Policía y quemaron un CAI.