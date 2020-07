View this post on Instagram

El día viernes 24 de julio 6:38 AM me encontraba yo grabando videos para los chicos de la escuela en la cual trabajo, precisamente HOY subí el video a mi RED SOCIAL DE INSTAGRAM, hace 5 minutos me comenta un amigo Eder Sarmiento Hdez “Cómpa que es lo que se mueve allá atrás” sinceramente hasta ahora me doy cuenta pero quiero que vean ustedes mismos…