Mediante un en vivo por Facebook, Velásquez contó detalles del momento por el que se hizo conocido en toda Colombia, Chile y otras partes del continente, luego de que en un “minuto feliz” llenara su carrito de mercado solo con botellas de alcohol.

El hombre, nacido en Armenia (Quindío), relató que hace 4 años vive en Chile y que desde que llegó al sur del continente le ha ido bien y nunca ha tenido problema alguno.

“Estoy en Puerto Natales, el fin del mundo. Es un pueblito pequeño, tranquilo y muy bueno; ahora está nevando”, expresó el colombiano en la transmisión, hecha en la noche de este domingo.

Luego, Velásquez narró que en un principio tenía la idea de gastar los 60 segundos para coger lo que quisiera del Supermercado Colo Colo 2, en pañales, leche y comida, pues está esperando un hijo con su pareja, también de Colombia.

Sin embargo, minutos antes de reclamar su premio, le dio una vuelta al supermercado y ahí fue cuando se dio cuenta de que había un ‘stand’ lleno de botellas de licor, “de las más caras”.

“Ella (su pareja) fue la que me dijo que fuera por todo el trago, ustedes saben que las mujeres siempre tienen la razón, me dañó la cabeza”, dijo entre risas Velásquez, quien agradece esa idea, pues ahora tiene en litros de alcohol lo que equivale a unos 5 millones y medio de pesos colombianos.

El colombiano, luego de llenar el carro de mercado solo con trago, pensó que la “cuenta” iba a ser de unos 400.000 pesos chilenos, pero la superó con creces y llegó casi al millón 200.

“Yo que no tomo… fuera otra persona ya habría abierto un Jack Daniels”, dijo Brayan Velásquez durante el en vivo de Facebook y agregó: “Fue suerte, pero también astucia, inteligencia porque lo supimos pensar y fuimos directo a lo que íbamos, por lo más caro. No había ninguna regla, era: lo que yo agarrara me lo llevaba”.

Por ahora, el paisa no tiene decidido qué va a hacer con todas las botellas de alcohol que tiene en su casa. Dice que regaló un par a unos amigos, pero con el resto la idea es venderlas. Sin embargo, también está pensando en montar su propia botillería, como se conocen las licoreras en Chile.

“Me han ofrecido varias propuestas, pero no lo quiero regalar. Sé que se puede vender bien vendido o hasta puedo montar una botellería (licorera) con mi pareja”, finalizó Velásquez en su Facebook.

“Y ahora, ¿qué hacer con todo esto? Alguna opinión”, escribió minutos antes del en vivo junto a una foto donde posa vestido con una camiseta de la Selección Colombia y algunas de las botellas que agarró del Supermercado Colo Colo 2.