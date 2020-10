green

En el video viral se ve cómo una de las profesionales de salud atiende a la supuesta paciente, una colega suya acostada en la camilla.

Luego, se mueve para indicar que la mujer no muestra signos de vida y le cubren la cabeza con la sábana mientras se la llevan de la sala. Un segundo después, la enfermera que fingía ser la paciente se destapa y las 4 se ponen a bailar.

Todo esto, con la ya conocida música viral de los africanos que bailan con los ataúdes.

El video fue publicado en la cuenta de TikTok @rebecatrancon y horas después, eliminado. Sin embargo, varias cuentas de Twitter lo republicaron, condenando el hecho.

“Las enfermeras del hospital Joan XXIII de Tarragona, hospital donde están ingresados unos conocidos, burlándose de los muertos”, escribió @doctor_papaya, donde las imágenes superan las 164.000 reproducciones.

Las enfermeras del hospital Joan XXIII de Tarragona, hospital donde están ingresados unos conocidos, burlándose de los muertos. pic.twitter.com/Mn9bBZyVv7 — Doctor Papaya (Coronafraude) (@doctor_papaya) October 15, 2020

El Diari de Tarragona consultó al hospital Joan XXIII y desde allí le contestaron que sí se había grabado en sus instalaciones y que abrieron una investigación al considerar que es inapropiado hacer este tipo de videos con el uniforme y dentro del recinto.

“A través de la intranet del hospital también se informó al resto de profesionales sobre la investigación abierta”, señala el mismo medio y agrega que el video cayó muy mal en las directivas, sobre todo por la situación actual que vive el mundo por la pandemia del coronavirus.

“Te juro que no hay nada que me pueda dar más asco, estas cosas no las voy a entender nunca”, “Así está la sanidad. Hacen bailes y los hospitales colapsados. Viva el covid!!!” o “Uno ya no sabe si es maldad, retraso mental o mitad y mitad”, son algunos comentarios de los cientos de internautas que rechazaron el acto.