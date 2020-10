Esta semana se viralizó, y sobre todo causó indignación y rechazo, el caso de una mujer australiana, llamada Natalie, que pidió en Facebook eliminar a su hijastro de una foto familiar en un grupo especializado de Photoshop.

De acuerdo con el portal Bored Panda, aunque la historia comenzó en Facebook, fue en Twitter que tomó mayor relevancia cuando un tuitero estadounidense, llamado Wade Cross, publicó un pantallazo del indignante pedido de la mujer.

“Hola, ¿Alguien puede eliminar al niño del centro?… Estoy dispuesta a pagar 10 dólares”, se lee en la publicación de Facebook de la mujer.

I miss my baby boy so fucking much and it may have a little to do with this specific situation, but this kid could live with me and be in every photo I’ll take for the rest of my life

— WadeCross (@WadeCrosss) October 9, 2020