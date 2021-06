De acuerdo con el diario India Today, el suceso aconteció el pasado jueves 27 de mayo, unos 30 minutos después de que el avión despegó del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Nueva Delhi.

En redes sociales se compartió profusamente el video en el que se ve al murciélago volando por la cabina del Boeing 777 y aterrorizando con su vuelo a la mayoría de pasajeros.

Luego del aterrizaje de emergencia, personal de Air India encontró al animal muerto entre los asientos de la clase ejecutiva. Enseguida lo retiraron y procedieron a hacer una fumigación en toda la aeronave, detalla el rotativo indio.

What else is left to see in 2021 :

Air India flight to Newark returns back to Delhi after a bat flew by the cabin.

pic.twitter.com/RmQ1ILTrLQ

— Dr Nilima Srivastava (@gypsy_nilima) May 29, 2021