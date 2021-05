A la murcomicosis, una infección extraña y en ocasiones letal, se le conoce popularmente como “hongo negro” y se ha detectado en pacientes con patologías muy específicas que han contraído la COVID -19, precisa un comunicado oficial de las autoridades sanitarias de India, que detectaron hasta el momento un total de 8.848 casos.

En vista de este rápido aumento, el gobierno de India está enviando el medicamento anfotericina B a todos los estados afectados, anunció el Ministro de Productos Químicos y Fertilizantes, Sadanand Gowda, en su cuenta de Twitter.

After a detailed review of rising no. of cases of #Mucormycosis in various states, a total of 23680 additional vials of #Amphotericin– B have been allocated to all States/UTs today.

The Allocation has been made based on total no. of patients which is approx. 8848 across country. pic.twitter.com/JPsdEHuz0W

