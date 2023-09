Lo que ocurre en Transmilenio es digno de cualquier película, en algunos casos de terror y en otros hasta de comedia. Por ejemplo, en los últimos días se hizo viral en redes sociales el video de una mujer que aseguró haber sido estafada con una compra que hizo en un bus del sistema

A través de su cuenta en TikTok, una usuaria contó cómo la estafaron con un supuesto queso que le vendió un comerciante en la estación Terreros, en Soacha.

A la mujer le llamó la atención el producto, que supuestamente venía de Ubaté, y compró una libra de queso a 6.000 pesos. Sin embargo, se llevó una desagradable sorpresa cuando abrió la bolsa en su casa.

Según explicó en su video, se percató que era algo diferente al queso que en su momento le dieron a probar en el bus. Lo comparó con una torta de maicena o cal por la falta de sal y sabor.

“Lo que me vendieron como queso no sé si es como una mezcla de maicena, una torta, no sé ni siquiera que es o si esto tiene cal, no sé qué tiene, pero queso no es. Esto es para que no les pase a ustedes”, agregó.