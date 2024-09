Por: Q'HUBO MEDELLÍN

El periódico popular más leído de Medellín y Antioquia. Visitar sitio

Un colombiano se ha viralizado en las redes sociales al publicar un video cómico en TikTok, en el que cuenta la enorme cantidad de dinero que se gana cada mes por pelar cebollas en Suiza.

(También le puede interesar: Kevyn ganó el ‘Desafío XX’: conozca a los demás ganadores del ‘reality’ a lo largo de sus 20 años)

En la grabación que no dura ni un minuto, el joven identificado como Diego, quien manifiesta que no habla ninguno de los cuatro idiomas oficiales de ese país, comenta las dificultades que debe enfrentar cada día, que incluyen las fuertes temperaturas invernales que alcanzan hasta los -15 grados centígrados.

“Aquí estoy pelando cebolla en Suiza, en un país en donde ni siquiera hablo ninguno de los 4 idiomas que se hablan. Llegar 15 minutos antes ya es tarde, donde en invierno pueden hacer -15 grados, lejos de mi país de origen, Colombia. Lejos de mi cultura, mi clima cálido, lejos de esos amigos que te dicen que en 5 minutos llegan y apenas están saliendo”, dice el joven mientras realiza su trabajo.

Y concluye: “A veces me pregunto si es lo correcto, si hice bien en arriesgarme y venir a encerrarme en un hotel en medio de los Alpes suizos. A veces me siento triste, solo, desorientado, nadie me entiende y yo no los entiendo, pero luego recuerdo que gano 4.000 euros al mes y se me olvida”.

(Lea también: ‘Bartender’ colombiano en EE. UU. reveló cuánto gana en 5 horas y en un día “malo”)

¿Cuánto gana (en pesos colombianos) el joven que pela cebollas en Suiza?

Y es que es inevitable que se le olvide, pues la cifra de 4.000 euros mensuales, equivale a cerca de 18’600.000 pesos colombianos, confesión que sorprendió a colombianos e internautas.

Cabe mencionar que el clip fue compartido el 23 de septiembre, por medio de la cuenta @diego.the.creator y ya suma más de 7 millones de reproducciones y más de 600.000 me gusta, provocando comentarios de todo tipo en esta plataforma.

Lee También

“Quiero ir a pelar cebolla”, “pero te están pagando el mínimo. Y no decís lo caro que es ese país”, “el costo de la vida en suiza también es alto”, “mijo lindo pelar cebollas y llorar con plata ya es otro nivel”, fueron algunos de los comentarios.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.