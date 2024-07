Por: Caracol TV

“Cuando llegas a San Andrés y ahí mismo te vas, ¡qué susto!”, es el mensaje que acompaña el insólito video que grabó una mujer en TikTok que grabó cómo el vuelo en el que iba despegó apenas tocó la pista del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla.

La usuaria, identificada como @paulisrpo78 en la red social, captaba con su celular la llegada a la isla colombiana.

El bello mar de San Andrés era la vista que tenía la mujer desde su silla en el avión. Cuando empezaban a tocar la pista, algunos empezaron a celebrar el aterrizaje. Pero poco duró su dicha, pues casi que de inmediato el vuelo se volvió a elevar, lo que causó miedo entre algunos viajeros.

No obstante, Pauli publicó después otro video en el que expresó: “Y después del susto del avión, ahora sí a disfrutar”. En las imágenes se ve que navegaba por las aguas del archipiélago.

¿Por qué el piloto hizo esa maniobra en San Andrés?

Hubo varios comentarios, desde los más graciosos hasta los que explicaban por qué un piloto puede decidir realizar esa maniobra.

“Los paseos de mi papá ya vio, ya conoció, ya nos vamos”; “el piloto: me dijeron que los trajera, no que los dejara bajar”; “el piloto se acordó que dejó el celular sin contraseña”, y “No escuché a nadie decir ‘oeeee, ¿me va a llevar pa’ su casa o qué?’, jajajaja”, se lee entre los mensajes que tomaron con gracia lo sucedido.

Sin embargo, otros tomaron con seriedad lo ocurrido en San Andrés y explicaron el porqué pudo suceder esa situación: “Maniobra go around, sucede cuando el piloto no siente que el aterrizaje será seguro”; “Se llama sobrepaso, es una maniobra segura”.

La usuaria, por su parte, no dijo si el piloto les aclaró por qué tuvo que realizar esa maniobra en San Andrés.

