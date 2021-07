Donald Trump como presidente de Estados Unidos, una epidemia por un virus que llegó de Asia, el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York en el 2001 y muchas más son las predicciones de ‘Los Simpson‘.

Ahora muchos internautas recordaron que hace 7 años, en una escena del capítulo ‘El arte de la guerra’, de la temporada 25, emitido en el año 2014 mostró al empresario Richard Branson en un viaje espacial, tal como pasó el fin de semana pasado.

De acuerdo con el portal VT, ese capítulo de la reconocida serie animada gira en torno a una disputa entre Homero y Kirk van Houten, el papá de Milhouse, por una obra de arte.

En una escena, Richard Branson aparece muy brevemente como pasajero en una nave espacial, flotando en gravedad cero, admirando una pintura en la pared de la nave. De esta forma, ‘Los Simpson’ lo hicieron de nuevo y suman otra predicción a su larga lista.

How can The Simpsons show predict every Damn thing? 😯 pic.twitter.com/9wt3uSbiFh

— Aditya Kondawar (@aditya_kondawar) July 12, 2021