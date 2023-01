Por primera vez, en la historia de la iglesia católica, un sacerdote se ha definido como género ‘queer’ o persona no binaria, esto quiere decir, que no se identifica como hombre o mujer.

Bingo Allison tiene 36 años y considera que Dios lo dirigió para descubrir la verdad sobre su identidad de género. Ahora ha dedicado sus redes sociales para difundir su mensaje y hablar sobre temas de género.

El sacerdote de Inglaterra creció en una familia conservadora, donde siempre se habló de la homosexualidad como ‘pecado’, sin embargo, desde pequeño creía que el camino de Dios le permitiría expresarse sin ser juzgado o discriminado.

“Mis puntos de vista solían ser muy tradicionales y ciertamente muy conservadores. Algunos podrían llamarlos intolerantes y había mucha ignorancia y mucha ‘otredad’. No me tomé el tiempo para aprender de las experiencias de otras personas. Definitivamente estaba en mucha negación y parte de esa negación se manifestó en la negación de las identidades de otros”, aseguro Bingo.

También contó que mientras se estaba formando como auxiliar de obispo, escuchó por primera vez el término ‘queer’. Al participar de retiros espirituales su mentalidad se transformó, pero, aun así, ‘salir del closet’, y cuestionarse su identidad fue un camino difícil.

Pero en un momento mientras leía uno de los pasajes de la biblia tuvo una epifanía, según él: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó”, leyó en Génesis 1:27.

Allison interpretó que ese texto se trataba “de la masculinidad a la feminidad” y no de hombres y mujeres. “Estaba sentado allí en medio de la noche cuando me di cuenta de que podría necesitar cambiar mi vida. Fue una experiencia espiritual más profunda, sentí correctamente que Dios me estaba guiando hacia esta nueva verdad sobre mí mismo. Una de las cosas que se ha mantenido en mi ministerio desde entonces es que la transición y la salida del closet pueden y deben ser una experiencia espiritual, así como emocional, social y, a veces, física” afirmó Bingo.