El medio BBC dio a conocer la historia de Anne Tropeano, una mujer como cualquier otra que enfrenta un día apretado. Sin embargo, su día consta en sacar del clóset un alba blanca sin estrenar, una estola y una casulla con bordados celestes y terminaciones de hilos dorados.

(Vea también: [Fotos] Cura en Cali tiene una colección de pesebres de talla mundial que se puede visitar)

En un calendario que tiene en su pared escribió hace tiempo “Día de la ordenación”. Asimismo, también se ocupa de hacer llamados para coordinar el operativo de seguridad porque tiene que encargarse de una manifestación hostil.

De hecho, no solo le preocupa el bienestar de algún vecino de Albuquerque, la ciudad donde vive, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos. Desde que publicó en internet que planeaba volverse sacerdote católica.

Tropeano es una de más de 200 mujeres en todo el mundo ordenadas en el marco del movimiento por el sacerdocio femenino en la Iglesia católica, que hacen parte de ritos no autorizados por la iglesia.

Lee También

“Eso significa que no me permiten recibir sacramentos, como la comunión o la confesión, pero también me limita si quiero tener un funeral en una iglesia cuando me muera”, sostuvo Anne para la BBC.