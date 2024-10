Previo a la llegada de uno de los huracanes más potentes que ha enfrentado Estados Unidos en los últimos años, un perro se encontraba abandonado y atado a una valla.

Por fortuna, un policía que se desplazaba en una patrulla cerca de la autopista de Tampa, Florida, exactamente en la carretera I-75, alcanzó a ver al indefenso animal que se encontraba asustado e inmóvil.

De inmediato, el uniformado procedió a liberar a la mascota que fue dejada a su suerte por sus dueños. En un video se ve cómo alcanzó a ladrar cuando se acercó el agente que acudió a su socorro.

“No les hagan esto a sus mascotas”, dijo a la vez que trataba de tranquilizar al can. Esto horas antes a que el huracán Milton tocara tierra.

FHP Troopers rescued a dog left tied to a pole on I-75 near Bruce B Downs Blvd this morning. Do NOT do this to your pets please… pic.twitter.com/8cZJOfkJL2

— FHP Tampa (@FHPTampa) October 9, 2024