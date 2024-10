El paso del Huracán Milton ha generado revuelo en América, por su inminente llegada a las playas de Estados Unidos. Aunque hay miles de imágenes de la tormenta en tierra, hay unas que se captaron desde un satélite que han dado de que hablar.

Y es que desde el espacio exterior se puede apreciar la fuerza que tiene este huracán, que podría tocar tierra con demasiada fuerza y podría destruir cientos de casas.

Hurricane Milton hits Florida – as seen from space.

Abundant lightning can be seen in southern Florida, where numerous tornadoes occurred today. pic.twitter.com/1X7aQCnDX5

— CIRA (@CIRA_CSU) October 9, 2024