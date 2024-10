Cada vez falta menos para que el huracán Milton impacte las costas del estado Florida, en lo que según expertos podría terminar convirtiéndose en una de las mayores emergencias de los últimos años en territorio estadounidense.

(Vea también: [Video] Hombre desafía al huracán Milton y lo esperará en su velero: “Serán unas horas”)

Pero antes de que eso ocurra, los habitantes de la ciudad de Fort Myers fueron sorprendidos este miércoles por un impactante tornado asociado al fenómeno meteorológico. Esto estaba dentro de las posibilidades, según lo comunicado este martes por el Servicio Meteorológico Nacional.

Su magnitud afectó, además, las áreas del condado de Broward y Palm Beach, destruyendo varias viviendas y vehículos que se encontraban a su paso. Así quedó registrado en varios videos que circularon en redes, en los que se aprecia la fuerza con la que el fenómeno anticipó la llegada del huracán Milton.

Acá, algunas imágenes de lo que fue el tornado presentado este miércoles:

Tornado damage here in Fort Myers ahead of Hurricane #Milton making landfall. Roofs completely blown off homes. People now seeking alternate shelter. Orangewood Avenue. Downed trees, power lines, fences. Power is out. Thankfully, no reported injuries. @accuweather pic.twitter.com/bqYsZB2iek

At my home in Fort Myers Florida, awaiting the arrival of Hurricane Milton. We just got put under a tornado warning.

This tornado just touched down in Clewiston which is about 60 miles to the northeast of us. pic.twitter.com/ynVnd1b8BO

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) October 9, 2024