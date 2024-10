Este lunes, 7 de octubre, el Centro Nacional de Huracanas de Estados Unidos (NHC), informó que el huracán Milton cobró fuerza y se convirtió en una tormenta potencialmente catastrófica de categoría 5, la máxima en la escala, que avanza rumbo a la costa de Florida.

Milton, que también se espera roce partes de la península de Yucatán en México, se intensificó rápidamente y ahora presenta “vientos máximos sostenidos” de 257 km/h, con ráfagas más fuertes, según el NHC.

Es así que en W Radio alertaron que Tampa sería una de las ciudades más afectadas con la llegada del huracán, si es que no disminuye su intensidad con el paso de las horas.

“Si la tormenta continúa con su trayectoria actual, será la peor tormenta que impactará el área de Tampa en más de 100 años, por favor evacuen si se le indica que lo haga”, precisó Félix de Bedout.

En la emisora citada indicaron que es probable que Milton llegue a Florida el próximo miércoles, 9 de octubre, en horas de la noche, por lo que ya están comenzando a implementar el plan de evacuación.

➡️ NOW: An emotional hurricane #Milton update from @JohnMoralesTV as the storm hits Cat. 5 status.

Take this seriously.

We have you covered here on @nbc6 pic.twitter.com/QEe3E25JGX

— CHRIS HUSH (@ChrisHushNBC) October 7, 2024