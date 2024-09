Luego del aluvión de comentarios que desató un procedimiento en Manizales, el pasado viernes 13 de septiembre, que terminó con la muerte de un perro de raza pitbull, su verdadera dueña aclaró finalmente los hechos y aunque dijo sentirse devastada, agradeció al patrullero que arriesgó su vida para protegerla a ella y a su bebé.

A través de un video difundido en redes sociales, la mujer que se identificó como Lina María Ocampo, dijo ser la verdadera propietaria del perro, pues en la versión difundida por medios de comunicación se había dicho que el perro pertenecía a su hermano, el hombre que desató todo el conflicto que ocasionó la presencia de la policía.

La mujer relató que el pasado viernes tuvo que llamar a la Policía para que hiciera presencia en su casa, ubicada en el barrio San Sebastián, de la capital de Caldas, pues su hermano estaba intimándola y se encontraba pateando la puerta de la casa intentando ingresar para atacarla. El perro, que ya se encontraba en estado de alerta ante los intentos del sujeto de ingresar a la casa para agredir a su dueña, reaccionó de manera agresiva cuando vio llegar a los uniformados, por lo cual la mujer quiso calmarlo abrazándolo, y fue en ese momento cuando se produjo la primera agresión del perro. Ocampo contó que el canino, que ella y su esposo criaron desde cachorro y tenía cuatro años, la mordió en la pierna.

En ese momento el uniformado que figura en el video que se ha hecho viral quiso agarrar al perro, pero como ya se encontraba en alto estado de alteración, según relató la mujer, el canino la agarró contra el patrullero y fue ahí cuando ocurrió lo que quedó registrado en el mencionado video. El perro se aferró con su mandíbula durante más de un minuto del antebrazo y la mano del hombre que, con evidente dolor, intenta zafarse de varias formas sin éxito, mientras el hermano de la mujer, el causante de toda la situación, les grita a los policías que se merecen dicho ataque.

Cuando todos los recursos parecen haberse agotado y temiendo que la agresividad del animal derive en una tragedia mayor, el otro patrullero presente le pide dos veces autorización a la mujer para dispararle al animal, y tras recibir el permiso le dispara matándolo de manera fulminante.

“Si el policía no se mete yo no estaría contando la historia. Yo me encontraba sola con mi bebé de 14 meses. Tengo mucho que agradecerle al patrullero, porque fue el único que tuvo el valor de meterse con un perro que ya estaba agresivo atacándome, y no lo pensó y se metió”, relató la mujer, quien confesó que en este momento atraviesa junto a su familia un duro momento. “Estamos con un dolor profundo, el perro era como un hijo, pero era él o éramos nosotros. Actuaron como lo tenían que hacer, sino no, ni yo ni mi hijo estuviéramos contando la historia”.